08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Alman ZDF'den dünya devi Volkswagen’e "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor

Alman ZDF'den dünya devi Volkswagen’e "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2021 09:14
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobil Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan ineceğine vurgu yaptı. Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi.
Almanlardan dünya devine olay gönderme!
Almanlardan dünya devine olay gönderme!
Çalıların arasında bulduğu Toyota'yı restore etti!
Çalıların arasında bulduğu Toyota'yı restore etti!
Sıfır araçlarda gizli tehlike
Sıfır araçlarda gizli tehlike
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
40 yıllık Mercedes'i yeniledi! Sıfır gibi olan araba hayran bıraktı
40 yıllık Mercedes'i yeniledi! Sıfır gibi olan araba hayran bıraktı
Otomotivde çip krizinin sebebi ne?
Otomotivde çip krizinin sebebi ne?
Kes-yapıştır otomobillere dikkat!
Kes-yapıştır otomobillere dikkat!
Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım
Elektrikli uçan taksi üreticisine dev yatırım
Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar ne zaman düşecek?
Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar ne zaman düşecek?
En çok satılan otomobiller belli oldu!
En çok satılan otomobiller belli oldu!
Toplama araba ile dolandırıldılar
Toplama araba ile dolandırıldılar
TOGG'un kokpit tasarımı ve üretimi...
TOGG'un kokpit tasarımı ve üretimi...
Daha Fazla Video Göster