Alman ZDF'den dünya devi Volkswagen’e "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobil Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan ineceğine vurgu yaptı. Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi.