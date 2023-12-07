Airbag kılıfı seçimine dikkat! Oto aksesuarı kullananlara uyarı

Otomobillerde kullanılan bazı aksesuarlar doğru kullanılmadığı taktirde ciddi yaralanmalara hatta ölüme bile sebebiyet verebiliyor. Peki araçlarda kullanılacak aksesuarları seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar…

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