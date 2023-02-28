28 Şubat 2023, Salı
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70 bin araç hurdaya döndü! Otoparklar hurda araçlarla dolu
Büyük depremlerde 70 binden fazla araç hurdaya döndü. Deprem bölgesinde enkaza dönen araçlar tek merkezde toplanıyor. Araçlar yediemin otoparklarına çekiliyor. Peki Hurdaya dönen araçlar ne olacak? Hasar tespiti nasıl yapılacak? Detayları A Haber Hande Bayraktar aktardı.