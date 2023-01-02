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64 model aracı 1 senede yaptı! Yerli mini klasik

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Giriş: 02.01.2023 08:51
Samet Avcılar, gençlik kayali 64 model klasik otomobilin çok özel bir versiyonunu atölyesinde imal etti. Otomobil, orijinalinin birebir aynısı fakat biraz küçük. Tamamen kendi imkanlarıyla bir buçuk senede bitirdiği araca ilgi ise oldukça yoğun.
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