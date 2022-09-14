14 Eylül 2022, Çarşamba
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6 ay 6 bin km düzenlemesi yarın devreye giriyor! Otomobil satışları ne durumda?
15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirildi. Ellerinde sıfır araç bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler, 6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir karla ellerinden çıkardı. Peki otomobil satışları ne durumda? 2. el arabalarda fiyatlar düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan otomotiv danışmanı Hulusi Cankurtaran değerlendirdi.