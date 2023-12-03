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2023 yılında sıfır araçların satışı arttı! 2. el araçlarda fiyat düşüşü

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 09:14
Otomobil satışında, geçen yıla göre artış yaşandı. İkinci el araç fiyatlarında ise özellikle son birkaç aydır düşüş görülülüyor. Peki, otomotiv piyasası 2024 yılında nasıl seyredecek? İşte tüm detaylar…
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