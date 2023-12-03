2023 yılında sıfır araçların satışı arttı! 2. el araçlarda fiyat düşüşü

Otomobil satışında, geçen yıla göre artış yaşandı. İkinci el araç fiyatlarında ise özellikle son birkaç aydır düşüş görülülüyor. Peki, otomotiv piyasası 2024 yılında nasıl seyredecek? İşte tüm detaylar…

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