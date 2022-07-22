2023 Honda Civic Type R tanıtıldı | İşte yollara çıkacağı tarih

Japonlar bir kez daha otomobil tutkunlarını büyülemeyi başaran bir projeye imza attı. Honda'nın Yüksek performanslı hatchback modeli olan Type R'ın 25'inci yılını ve efsanevi Civic'in 50'nci yılını kutlayan Honda, yeni nesil Civic Type R modelini tanıttı. Peki, 2023 model Honda Civic Type R, ne zaman yollara çıkacak? 2023 Honda Civic Type R hangi motor ve donanımla gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar ve otomobilden çekici fotoğraflar...

Honda açıklamasına göre, şirket, yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfındaki "hot hatch" geleneğini sürdürüyor.

Honda'nın yarış dünyasından ilham alan uzun soluklu ve yüksek performanslı otomobiller geleneğine dayanan yeni Type R, bugüne kadarki en heyecan verici sürüş deneyimini sunmak için geliştirilerek tasarlandı.

Japonya'daki Suzuka Pisti'nde önden çekişli otomobiller tur rekorunu kırarak şimdiden yeni standartları belirleyen Civic Type R, Honda mühendisleri tarafından aerodinamik performansı iyileştirilerek tasarım dahil olmak üzere her yönden geliştirildi. Honda mühendisleri, hafif bileşenleri ve aktarma organları ile bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü Type R'ı yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, şunları kaydetti:

"Honda mühendisleri, yeni Civic Type R ile bir kez daha yüksek performanslı hatchback segmentindeki en tatmin edici sürüş deneyimini sunma hedefimize ulaştı. Yenilikçi çözümler ve motor sporlarından türetilen teknolojiler sayesinde önceki neslin hafif versiyonundan bile üstün bir performans seviyesi elde ettik. Safkan sürüş tutkunları arasında Civic Type R'ı popüler kılan ise 25 yıldır süren mükemmel performansa olan bağlılığı olduğunu söyleyebiliriz."

GÜÇLÜ AERODİNAMİK TASARIM

Verilen bilgiye göre, "Ultimate Sports 2.0" konsepti kapsamında geliştirilen yeni nesil Type R, kısa bir süre önce tanıtılan Honda Civic e:HEV'in şık ve sportif silueti üzerine inşa edildi.

Daha sportif bir görünüm ve gelişmiş sürüş performansı için Type R, daha alçak ve daha geniş bir duruşa sahip. Yeni Type R'ın squat formu; özel tasarım Michelin Pilot Sport 4S lastikleri, 19 inçlik mat siyah hafif alaşım jantları çevrelerken şişkin çamurluk kemerlerini de dolduruyor.

Honda mühendislerinin geliştirme sırasında, "Ultimate Sports Design" konsepti üzerinde durduğu model, yüksek performanslı, önden motorlu ve önden çekişli bir otomobilin son hali olarak öne çıkıyor. Ön ve arka tampon gibi ayrıntıları dışında, arka kapıları ve çamurluk kemerleri de gövdeye entegre edilen tasarımlarıyla bütünlük duygusu yaşatıyor.

Tüm tasarım ögeleri özel olarak geliştirilen yeni Type R, ayrıca güçlü bir aerodinamik sağlıyor. Ön tamponun geniş alt ızgarası, motora giden hava akışını en üst düzeye çıkarıyor ve hava akışını güçlendirmek üzere hava çıkış açıklığına sahip yeni ve gösterişli motor kaputu da uyum içinde çalışıyor.

Ön tekerleklerin arkasındaki geniş havalandırma girişleri ile doğrudan gövde altına entegre edilen yeni ve daha büyük arka difüzör, aerodinamiği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Heybetli arka spoyler tasarımı, yere basma kuvvetine katkıda bulunuyor ve hava direncini bastırmak için arkaya doğru açılı olarak konumlandırılıyor. Yeni dökme-alüminyum ayaklarla desteklenen arka spoyler, daha alçak ve geniş duruyor bu da yeni nesil Type R'ın sportif tasarımını tamamlıyor.

SÜRÜKLEYİCİ KOKPİT DENEYİMİ

Yeni Type R'ın iç tasarımı, sürüş keyfini artırmayı ve sürücünün odaklanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ana hatlarıyla yeni Civic e:HEV'deki üst düzey konfor, pratiklik ve zarafet korunurken, Type R'a özgü kırmızı eklemeler de kabin içi deneyimi artırıyor.

Gelişmiş sürüş deneyimini desteklemek üzere tasarlanan kokpitte, sürücü daha alçakta oturuyor ancak kaput üzerinde daha fazla görüş, daha az kör nokta ve daha az yansıma ile görüş alanı iyileştiriliyor. Süet efektli hafif spor ön koltuklar, pist ve uzun yolculuklarda konfor ve kullanım kolaylığını artırmak üzere vücudu destekliyor.

Sürücü, motor, direksiyon, süspansiyon ve motor sesine müdahale eden altı performans ayarı bulunan yeni Type R'ın Comfort, Sport ve +R moduna ek olarak, sürüş deneyimini kişiselleştirmek üzere yeni bir "Bireysel" modu da bulunuyor.

Honda'nın LogR veri kaydedicisi de yeni nesil Type R için güncellendi. LogR veri kaydedici, çeşitli ölçümleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve kaydetmek üzere araç içi sensörler tarafından toplanan performans verilerini akıllı telefon uygulamasıyla birleştiriyor.

LogR'da tur sürelerini kaydetmek için bir kronometre, aracın ulaşabileceği maksimum lastik kuvvetini gösteren bir 3 boyutlu lastik sürtünme animasyonu, sürücülerin pist becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan puanlama özelliği gibi işlevler bulunuyor. Ayrıca bu özellik pistte güvenli, doğru ve kademeli olarak daha hızlı tur zamanlarını elde ederek sürücünün kendini geliştirmesine de katkı sağlıyor.

PERFORMANS ODAKLI MÜHENDİSLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Yeni Civic Type R, güçlü, başarılı gaz tepkileri ve yüksek devirli motoruyla farkını ortaya koyuyor.

Yeni nesil, 2017 yılında tanışılan Type R'daki yüksek performanslı motorun daha gelişmiş bir versiyonu ile yollara çıkıyor. Motorun performans ve verimliliğini iyileştirmek için birçok değişiklik yapılan Type R'da verimliliği artırmak için de daha kompakt bir gövdeye sahip bir turbo kullanılıyor. Ayrıca, gücü artırmak ve turbodan geçen hava akışını iyileştirmek için turbo pallerinin sayısı da artırılarak şekli optimize edildi. Bunun dışında egzoz sistemi de yenilendi.

Tüm bu özellikler, önceki nesil Type R'ın güç-ağırlık oranını, tork ve güç üretimini daha da iyileştirirken 2023 model Civic Type R'ı da sınıfının litre başına en güçlü otomobillerden biri yapmayı başardı.

Sürüş keyfini en üst seviyeye taşımak üzere daha önce de kullanılan altı vitesli manuel şanzıman optimize edilirken; Otomatik Blip işlevi ile birlikte iyileştirilen devir eşleştirme sistemi, vites küçülürken devir uyumu sağlayarak, viraj girişinde otomobilin dengesine yardımcı oluyor.

Yüksek dayanımlı şanzıman, yüksek rijitlik seviyesine sahip vites kolu ve optimize edilmiş vites yollarıyla birlikte hassas ve hızlı vites değişimleri sunuyor. Önceki nesilde kullanılan iki parça diskli Brembo fren sistemi de daha hassas ve uzun ömürlü fren performansı için iyileştirildi. Yeni nesil, iyileştirilmiş radyatör ve gelişmiş hava soğutma işlevleriyle yüksek performanslı kullanımlarda da etkin bir sistem soğutması sunuyor.

Gelişmiş ses modülasyonuna sahip yeni üçlü egzoz tasarımı, ses deneyimini iyileştirerek sürücünün otomobille olan bağını daha da güçlendiriyor.

Yeni nesil Civic Type R, Honda Type R tutkunları tarafından çok beğenilen beyaz renk dışında "ralli kırmızısı", "yarış mavisi", "kristal siyah" ve "sonik gri" renk seçenekleri ile yollara çıkmaya hazırlanıyor.