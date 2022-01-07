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Videolar Otomobil Videoları 2021'de Türkiye en çok satan araba | Liste belli oldu! Zirveyi kimseye bırakmadı

2021'de Türkiye en çok satan araba | Liste belli oldu! Zirveyi kimseye bırakmadı

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Giriş: 07.01.2022 09:32
Güncelleme:07.01.2022 09:32
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. 2021 yılında ülkemizde en çok satılan otomobil markaları şöyle...
2021’de Türkiye en çok satan araba
2021'de Türkiye en çok satan araba
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