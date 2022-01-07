07 Ocak 2022, Cuma
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2021'de Türkiye en çok satan araba | Liste belli oldu! Zirveyi kimseye bırakmadı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. 2021 yılında ülkemizde en çok satılan otomobil markaları şöyle...