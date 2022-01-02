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2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?

İHA
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Giriş: 02.01.2022 13:15
Uzmanlar 2. el araçlarda artan bakım talebi, yedek parça tedarikindeki sorunlar ve araç alırken karşılaşılan kilometre düşürme dolandırıcılığını yorumladı. Türkiye'de satılan 2. el otomobillerin yüzde 0,4'ünde kilometre düşürüldüğü belirtildi. Dövizdeki kur artışının geri çekilmesiyle parça tedarikindeki sorunun da son bulduğu ifade edildi.
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?
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