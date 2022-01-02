02 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?
Uzmanlar 2. el araçlarda artan bakım talebi, yedek parça tedarikindeki sorunlar ve araç alırken karşılaşılan kilometre düşürme dolandırıcılığını yorumladı. Türkiye'de satılan 2. el otomobillerin yüzde 0,4'ünde kilometre düşürüldüğü belirtildi. Dövizdeki kur artışının geri çekilmesiyle parça tedarikindeki sorunun da son bulduğu ifade edildi.