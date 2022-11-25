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2. el araçlara 'matrah' ayarı! Düzenleme yürürlükte, 2. el araç piyasasının seyri ne olacak?

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 10:45
Sıfır araçları kapsayan ÖTV'deki matrah düzenlemesi hayata geçirildi. Bu düzenleme ikinci el piyasasına nasıl yansıdı? Matrah düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? İkinci el araçlarda düşüş olur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey verdi
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