25 Kasım 2022, Cuma
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2. el araçlara 'matrah' ayarı! Düzenleme yürürlükte, 2. el araç piyasasının seyri ne olacak?
Sıfır araçları kapsayan ÖTV'deki matrah düzenlemesi hayata geçirildi. Bu düzenleme ikinci el piyasasına nasıl yansıdı? Matrah düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? İkinci el araçlarda düşüş olur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey verdi