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0){for(t=0;t
19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA 2. el araç alacaklara bayram uyarısı! Uzman isim A Haber canlı yayının önemli tavsiyeler Giriş: 19.03.2021 15:45 Güncelleme:19.03.2021 17:27 İkinci el araç alacaklar dikkat! 60 aya kadar taksit imkanının ardında piyasalar hareketlendi. Peki araç almak için doğru zaman mı? Otomobil fiyatları Ramazan Bayramı sonrası artar mı, azalır mı? Araç alım satım uzmanı Ahmet Özdemir'den canlı yayında önemli tavsiyeler... DİĞER