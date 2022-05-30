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1978 model Lada otomobile 90 bin TL harcadı! Hurda aracın son hali hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 30.05.2022 16:26
Ordu'nun Fatsa ilçesinde makine mühendisi Mustafa Melik Kutlu, 1978 model Lada marka klasik otomobilini kendi elleriyle 90 bin TL harcayarak, yeniden tasarladı. Otomobili görenler hayrete düştü.
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