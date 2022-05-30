30 Mayıs 2022, Pazartesi
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1978 model Lada otomobile 90 bin TL harcadı! Hurda aracın son hali hayrete düşürdü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde makine mühendisi Mustafa Melik Kutlu, 1978 model Lada marka klasik otomobilini kendi elleriyle 90 bin TL harcayarak, yeniden tasarladı. Otomobili görenler hayrete düştü.