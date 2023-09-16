16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları 1970 model aracı değişensiz olarak satın aldı! 40 yıl sonra hayalindeki aracı satın aldı

1970 model aracı değişensiz olarak satın aldı! 40 yıl sonra hayalindeki aracı satın aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 17:22
Oto lastik ticareti yapan Mahmut Çınar çocukluk yıllarında gördüğü 1970 model aracı tam 40 yıl sonra, ilk sahibinden 87 bin kilometrede satın aldı. Çınar, değişensiz boyasız ve tüm parçaları ile orjinal olan aracını kapalı bir garajda saklayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Sahte isimle ilana büyük ceza!
Sahte isimle ilana büyük ceza!
Ek MTV’de taksit ödeme süresi uzatıldı!
Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzatıldı!
Ek MTV ve yapılandırma için 3 gün
Ek MTV ve yapılandırma için 3 gün
Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
Sıfır ve 2. elde fahiş fiyat artışı durdu!
Sıfır ve 2. elde fahiş fiyat artışı durdu!
Büyükelçi Togg ile tanıştı: Ben Porsche düşündüm
Büyükelçi Togg ile tanıştı: Ben Porsche düşündüm
Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi
Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi
Sedan dönemi bitiyor mu?
Sedan dönemi bitiyor mu?
TIR’larla TOGG geldi
TIR'larla TOGG geldi
Daha Fazla Video Göster