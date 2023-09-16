1970 model aracı değişensiz olarak satın aldı! 40 yıl sonra hayalindeki aracı satın aldı

Oto lastik ticareti yapan Mahmut Çınar çocukluk yıllarında gördüğü 1970 model aracı tam 40 yıl sonra, ilk sahibinden 87 bin kilometrede satın aldı. Çınar, değişensiz boyasız ve tüm parçaları ile orjinal olan aracını kapalı bir garajda saklayacak.

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