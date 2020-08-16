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Yılmaz Morgül gelin arabasını durdurdu damadı araçtan indirdi! İşte o anlar

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Giriş: 16.08.2020 20:28
Güncelleme:16.08.2020 20:49
Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Amasya'da konser için bulunan şarkıcı Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin arabasından indirdiği gelin ve damatla, davul zurna eşliğinde oynadı.

Konser için Amasya'da bulunan ünlü şarkıcı, şehir merkezinde gezerken trafikte gördüğü gelin aracının önünü kesti.

Bir süre gelin ve damadı indirmek için aracın ön kaputuna vuran Morgül, inen çiftle birlikte, davul zurna eşliğinde oynadı.

Morgül'ün bu görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyaya, ilgi gördü.

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