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Yeşilçam'ın kötü kalpli kadını! Türk filmlerinin unutulmaz ismi: Lale Belkıs

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Giriş: 12.07.2020 17:43
Güncelleme:12.07.2020 19:41
Yeşilçam'da oynadığı kötü kalpli kadın rolleriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Lale Belkıs, hayatını ve yaşadıklarını anlattı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Belkıs, şimdi 82 yaşında ve Muğla'da yaşıyor. İşte Lale Belkıs’ın sanatla geçen hayatı...

Yeşilçam'da oynadığı kötü kalpli kadın rolleriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Lale Belkıs, hayatını ve yaşadıklarını anlattı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Belkıs, şimdi 82 yaşında ve Muğla'da yaşıyor. İşte Lale Belkıs'ın sanatla geçen hayatı...

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