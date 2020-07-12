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Yeşilçam'ın kötü kalpli kadını! Türk filmlerinin unutulmaz ismi: Lale Belkıs
Yeşilçam'da oynadığı kötü kalpli kadın rolleriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Lale Belkıs, hayatını ve yaşadıklarını anlattı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Belkıs, şimdi 82 yaşında ve Muğla'da yaşıyor. İşte Lale Belkıs’ın sanatla geçen hayatı...
Yeşilçam'da oynadığı kötü kalpli kadın rolleriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Lale Belkıs, hayatını ve yaşadıklarını anlattı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Belkıs, şimdi 82 yaşında ve Muğla'da yaşıyor. İşte Lale Belkıs'ın sanatla geçen hayatı...