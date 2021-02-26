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Yeşilçam Atlas Sineması’na kavuşuyor! Tarihi sinema yeniden açılıyor

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Giriş: 26.02.2021 12:33
Güncelleme:26.02.2021 12:34
Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Atlas Sineması’na dair ayrıntıları aktardı.

İstanbul'un kültür sanat yaşamında çok önemli bir yere sahip olan Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, bu akşam düzenlenecek törenle Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Sinemanın içerisinde açılış için süren çalışmalar A Haber tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Atlas Sineması'na dair ayrıntıları aktardı.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucu yeniden hizmete girecek olan Atlas Sineması, sinema salonlarının yeniden hizmete girmesiyle birlikte sinemaseverlere açılacak.

1948 yılında inşa edilen ve ilk yapısına uygun olarak restore edilen Atlas Sineması, bu akşam 19.00'da düzenlenecek törenle yeniden kapılarını açmış olacak.

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