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Yaklaşık 15 bin liralık kayıp dövizin sahibini Müge Anlı canlı yayında bulundu
O anları anlatan Yasemin Uçar, "22 Ağustos'ta eşimle yoğun ve kalabalık olan bir yerde alışverişe gittik. Bir anda yürürken ayağımın ucunda parayı gördüm, alıp almamak konusunda emin olamadım. İlk başta çocukların oynadığı oyuncak para sandım, ama sonra bakınca ve paraların bir arada duruşundan gerçek olduğunu anladım. O esnada eşim başka bir dükkandaydı. Ne yapacağımı bilemedim ve onu arayarak durumu anlattım. Etraftaki esnafa, camiye, karakola sorduk. Paranın ne kadar olduğunu, nerede, nasıl bulduğumuzu çocuklarımıza dahi söylemedik." ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'da paranın sahibini bulmak için yardım isyen Uçar çifti, paranın sahibi olduğunu iddia eden Emre Şişman'a parayı canlı yayında teslim ettiler.
Paranın sahibi Şişman ise çifte bir miktar para yardımında bulunarak "İyi niyetinizi karşılıksız bırakamazdım, kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Bu parada bir sürü insanın, çalışanın emeği var" diyerek çifte teşekkür etti.