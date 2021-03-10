Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Vav radyodan Miraç gecesi özel programı Giriş: 10.03.2021 20:11 Güncelleme:10.03.2021 20:11 Miraç, kainatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevi buluşma... İslam alemi Miraç gecesini idrak ediyor. Bu gece çeşitli programlar yapılacak. Onlardan biri de Vav Radyo'da olacak. Vav Radyo Yayın ve İçerik Sorumlusu Hasan Basri Karadeniz bu gece yapılacak özel programla ilgili ayırıntıları A Haber canlı yayınında anlattı. DİĞER