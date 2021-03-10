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Vav radyodan Miraç gecesi özel programı

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 20:11
Güncelleme:10.03.2021 20:11
Miraç, kainatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevi buluşma... İslam alemi Miraç gecesini idrak ediyor. Bu gece çeşitli programlar yapılacak. Onlardan biri de Vav Radyo'da olacak. Vav Radyo Yayın ve İçerik Sorumlusu Hasan Basri Karadeniz bu gece yapılacak özel programla ilgili ayırıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.

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Vav radyodan Miraç gecesi özel programı
Vav radyodan Miraç gecesi özel programı
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