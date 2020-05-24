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Ünlü oyuncu Fırat Çelik'in yeğeniyle birlikte yaptığı bayram dansı sosyal medyayı salladı |Video

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Giriş: 24.05.2020 15:08
Güncelleme:24.05.2020 15:08
Ünlü oyuncu Fırat Çelik'in resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinde yeğeni Ozi ile birlikye yaptığı bayram dansını paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasında giren video paylaşım rekorları kırdı. İşte o anlar...

39 yaşındaki Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir süre önce Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Salgın nedeniyle Paris'te açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan oyuncu, "evde kal" çağrısına uyarak evinde vakit geçiriyor. Karantina sürecinde yeğeni Ozi ile dans videoları çekip paylaşan Fırat Çelik, bayram dansı ile yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa'da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.

Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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