Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında itiraf etti! Eşim beni ölümle tehdit ediyor |Video

Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşlarıyla itiraf etti. Yıllardır kocasından şiddet gördüğünü söyleyen ünlü isim, kaza geçirdim dediğinde bile aslında dayak yediğini, karakolda kayıtlarda düştüm dediğini ve sürekli tehdide maruz kaldığını itiraf etti. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Nuray Sayarı'nın eşi kimdir? Yanıtı haberimizde...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKIN"

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kahireli'dir, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı'nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire'de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan'a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenmekte olan Nuray Sayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.



Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa'nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırdı. Nuray Sayarı, İş adamı Aşkın Sayarı ile 1988 yılında evlendi. Doğuş Sayarı (d.1988) ve Ogan Sayarı (d.2006) adında olmak üzere iki oğlu var.