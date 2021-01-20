Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, sosyal medyada çıkan görüntülerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun'un abisi ise yaptığı paylaşımla Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Uygun'un abisi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları paylaştıktan sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tehdit dolu sözlerini ailesi devraldı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın!"

"Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

