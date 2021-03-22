Türk dizileri 146 ülkede izleniyor! Kuruluş Osman Arap dünyasında fenomen oldu!

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dizileri, büyük bir tutkuyla takip ediliyor. Arapça dizi - film platformu "Noor Play", Türk yapımcılarla sözleşme imzaladı. ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman" da o dizilerden biri. PLatform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor.

ATV ekranlarında çarşamba akşamları nefesler tutularak izlenen "Kuruluş Osman" dizisi, Arap dünyasında da fırtına gibi esiyor.

En çok dizi ihraç eden ülkeler sıralamasında Türkiye, 150'den fazla yapımla, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türk dizileri, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'daki 146 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi tarafından izleniyor.

Katar, Türkiye ve İngiltere'de merkezi bulunan Misak Medya Grubu'nun bünyesindeki Noor Play Platformu, Türk yapımlarını Arap izleyici ile buluşturuyor.

Noor Play, yakın zamanda Türk yapımcılarla sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmeyle Noor Play, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan "Kuruluş Osman" VE "Mendirman Celaleddin" dizileri ile

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı filmin ARapça olarak yayınlama hakkını elde etti.

Türk-Özbek ortaklığında hazırlanan ve Özbekistan'da yayınlanan "Ben Celaleddin" ve "Kuruluş Osman" dizileri Noor Play'da gösterime girdi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Osmanlı Devletinin yükselişini anlatan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi de, platformda Arap izleyicilerle buluşacak.

"Kuruluş Osman" dizisinin yayın haklarını almasının ardından Noor Play'e olan ilginin de önemli derecede artış gösterdiği öğrenildi.