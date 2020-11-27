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Tamer Karadağlı video çektiği sırada yere kapaklandı!

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Giriş: 27.11.2020 12:55
Güncelleme:27.11.2020 14:16
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile olay oldu. Evinde video çektiği sırada bir anda yere kapaklanan Karadağlı, o anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu düşme videosuyla sevenlerini güldürdü.

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı.

Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi. Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

Tamer Karadağlı video çektiği sırada yere kapaklandı!
Tamer Karadağlı video çektiği sırada yere kapaklandı!
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