Survivor'da sinirler geriliyor! Ödül oyununda gerginlik... |Video

TV 8 ekranında yayınlanan Survivor adlı yarışma programının 16. bölüm fragman videosu yayınlandı. Bu akşam saat 20'de yayınlanacak olan yeni bölümdeki ödül oyununda sinirler geriliyor. Peki ödül oyununu "Ünlüler mi, Gönüllüler mi?" kazanacak? Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanacak olan bölümde yanıt bulacak.

Survivor TV8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2020'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz