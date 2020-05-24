24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Sosyal medya Surviyor Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor! Bir anda yatağından kalktı kameraya geldi ve... |Video

Sosyal medya Surviyor Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor! Bir anda yatağından kalktı kameraya geldi ve... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2020 15:16
Güncelleme:24.05.2020 15:16
TV 8 ekranında yayınlanan 'Survivor' adlı yarışma programıyla adından sıkça bahsettiren Nisa Bölükbaşı takipçilerini şoke eden hareketler yaptı. Yattığı yerden bir anda kalkıp kameraya gelen Nisa'nın yaptığı o hareketler sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o ilginç görüntüler...
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
'Şeker bayramı' demek günah mı?
'Şeker bayramı' demek günah mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnek Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnek Video
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır?
Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır?
Daha Fazla Video Göster