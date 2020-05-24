Sosyal medya Surviyor Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor! Bir anda yatağından kalktı kameraya geldi ve... |Video

TV 8 ekranında yayınlanan 'Survivor' adlı yarışma programıyla adından sıkça bahsettiren Nisa Bölükbaşı takipçilerini şoke eden hareketler yaptı. Yattığı yerden bir anda kalkıp kameraya gelen Nisa'nın yaptığı o hareketler sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o ilginç görüntüler...