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Videolar Medya Videoları Son dakika: Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika: Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 17.09.2020 19:41
Güncelleme:17.09.2020 19:41
Son dakika haberleri... Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği olayla ilgili savcılık ifadesi ortaya çıktı. Halil Sezai, yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" iddiasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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