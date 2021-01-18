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Sıla ve Hazer Amani boşandı

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Giriş: 18.01.2021 13:24
Güncelleme:18.01.2021 13:35
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, geçtiğimiz yaz aylarında ayrılacaklarını açıklamıştı. Çift, Bodrum’da görülen dava ile tek celsede boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen Sıla ve Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İHA muhabirinin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise 'söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrıldı.

Sıla'yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani'nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

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Sıla ve Hazer Amani boşandı
Sıla ve Hazer Amani boşandı
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