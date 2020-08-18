Sharon Stone'dan koronavirüs isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’

ABD’li oyuncu Sharon Stone, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Kız kardeşinin ve kız kardeşinin eşinin corona virüse yakalandığını duyuran Stone, kurallara uymayanlara ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından fotoğraflar ve video paylaşan oyuncu, Amerika'da corona virüsle mücadeledeki durumu da gözler önüne sermiş oldu.