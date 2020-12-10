Serdar Ortaç’ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!

Serdar Ortaç’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri ünlü şarkıcının verdiği cevabı ti’ye aldı. İşte o çok konuşulan paylaşım…

Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyada olay oldu.

Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı olay oldu. 50 yaşındaki popçunun Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verdi.24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı veriyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."

Ortaç'ın antilop yerine antrikot dediği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.



