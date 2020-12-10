10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Serdar Ortaç’ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!

Serdar Ortaç’ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2020 12:46
Güncelleme:10.12.2020 12:47
Serdar Ortaç’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri ünlü şarkıcının verdiği cevabı ti’ye aldı. İşte o çok konuşulan paylaşım…

Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyada olay oldu.

Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı olay oldu. 50 yaşındaki popçunun Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verdi.24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı veriyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."

Ortaç'ın antilop yerine antrikot dediği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Serdar Ortaç’ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!
Serdar Ortaç’ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Sermiyan Midyat: Amerika'yı görünce ülkemin kıymetini anladım
Sermiyan Midyat: Amerika'yı görünce ülkemin kıymetini anladım
Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekti
Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekti
Medya oscarlarına Turkuvaz damgası
Medya oscarlarına "Turkuvaz" damgası
RTGD'den Turkuvaz Medya'ya ödül | Kuruluş Osman - Hercai - Kim Milyoner Olmak İster? A Haber - A Para ve A Spor...
RTGD'den Turkuvaz Medya'ya ödül | Kuruluş Osman - Hercai - Kim Milyoner Olmak İster? A Haber - A Para ve A Spor...
Tamer Karadağlı video çektiği sırada yere kapaklandı!
Tamer Karadağlı video çektiği sırada yere kapaklandı!
Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü o film karesiyle kutladı
Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü o film karesiyle kutladı
Milyoner'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
Milyoner'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol oğlunun yeni yaşı bu görüntülerle kutladı
Esra Erol oğlunun yeni yaşı bu görüntülerle kutladı
Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!
Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!
Ünlü şarkıcı canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi
Ünlü şarkıcı canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi
Daha Fazla Video Göster