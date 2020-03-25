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25.03.2020

Serdar Ortaç'ın koronavirüse mi yakalandı? Ünlü şarkıcı açıkladı |Video

Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye giden ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ortaçi kendisine yapılan koronavirüs test sonucunu da hayranlarıyla paylaştı.

Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye giden ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ortaç, bu sabah saatlerinde kendisini kötü hissetmesi üzerine koronavirüs olduğu endişesiyle hastaneye başvurdu. Taksiyle hastaneye geldiğini ifade eden Ortaç, sağlık durumuyla igili sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç koronaviürs test sonucunu açıkladı;

"Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle ya da grip olmuşumdur inşallah. Hastane girişinde ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye alıp bronşlarıma bakacaklar. Test sonuçları çıktı; negatifmiş, klasik bronşit! MS hastası olduğum için verdikleri bir ilaç, bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş zaten. Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye… " ifadelerini kullandı.

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