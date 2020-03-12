Şehit MİT mensubunu ifşa eden Halk TV'ye ceza |Video

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Libya'da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV hakkında hazırlanan uzman raporu görüşüldü.



Üst kurul; Halk TV'nin, "Yaşar Okuyan'ın 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında, şehit olmuş MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığını" tespit etti.

Bu durum üstüne RTÜK, yasada yer alan "Yayın hizmetleri.... Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmüne göre Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.