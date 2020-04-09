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09.04.2020

Seda Akgül corona virüs şüphesiyle gittiği hastaneden kaçtığını canlı yayında kaçtığını itiraf etti |Video

Seda Akgül corona virüs şüphesiyle gittiği hastaneden kaçtığını canlı yayında kaçtığını itiraf etti. "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Seda Akgül, dün gece eklem ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastane yatağından bir paylaşımda bulunan Akgül'ün takipçileri corona virüse yakalandığından korktu. Bugün canlı yayına çıkan Akgül, kolunda kataterle hastaneden kaçtığını açıklayarak herkesi şoke etti. İşte herkesi canlı yayında şoke eden o sözler...

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