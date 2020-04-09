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Seda Akgül corona virüs şüphesiyle gittiği hastaneden kaçtığını canlı yayında kaçtığını itiraf etti |Video
Seda Akgül corona virüs şüphesiyle gittiği hastaneden kaçtığını canlı yayında kaçtığını itiraf etti. "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Seda Akgül, dün gece eklem ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastane yatağından bir paylaşımda bulunan Akgül'ün takipçileri corona virüse yakalandığından korktu. Bugün canlı yayına çıkan Akgül, kolunda kataterle hastaneden kaçtığını açıklayarak herkesi şoke etti. İşte herkesi canlı yayında şoke eden o sözler...
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