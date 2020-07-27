‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!

Şans Kapıyı Çalınca, genç ve yetenekli oyuncu Ferit Aktuğ’un sunumu ile yarın akşam atv’de başlıyor! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek! Şans Kapıyı Çalınca muhteşem aileleri, sıra dışı oyunlarıyla Salı 20.00'de atv'de başlıyor!