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‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!

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Giriş: 27.07.2020 15:16
Şans Kapıyı Çalınca, genç ve yetenekli oyuncu Ferit Aktuğ’un sunumu ile yarın akşam atv’de başlıyor! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek! Şans Kapıyı Çalınca muhteşem aileleri, sıra dışı oyunlarıyla  Salı 20.00'de atv'de başlıyor!
‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!
‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!
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