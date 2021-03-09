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Sahneye adanan bir ömür… Rasim Öztekin hayatını kaybetti

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Giriş: 09.03.2021 10:14
Güncelleme:09.03.2021 10:16
Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirerek Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Öztekin’den acı haber geldi. Yoğun bakımda tutulan Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Öztekin için taziye mesajı yayınladı. "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sahneye adanan bir ömür… Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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