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RTGD'den Turkuvaz Medya'ya ödül | Kuruluş Osman - Hercai - Kim Milyoner Olmak İster? A Haber - A Para ve A Spor...

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Giriş: 28.11.2020 20:29
Güncelleme:28.11.2020 20:29
Türkiye'nin medya oscarları ekranların en başarılı ve kaliteli yapımlarına verildi. 2019'un en iyi yapımları arasında Turkuvaz Medyadan da çok sayıda program var. Atv dizisi Hercai, A Haber belgesel programı Toplumsal Hafıza da onlar arasında. Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü ise atv'nin en iddiaları yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinin baş rolündeki Burak Özçivit'e gitti. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması bu yıl da izleyicinin tam desteğini aldı. En iyi yarışma programı ödülü, Kenan İmirzalıoğlu sunumundaki yarışmaya gitti. Ödül töreni ise 16 Aralık 2020’de düzenlenecek.

Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından olan Radyo Ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nden, Turkuvaz Medya yapımlarına ödül yağdı.

Her yıl verilen medya oscarlarına altı ödülle atv, A Haber, A Para ve A Spor yapımları damga vurdu.

2019 yılında izleyicilerin en çok beğenisi toplayan dizi, intikamdan doğan bir aşk hikâyesini anlatan "Hercai" oldu. Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü ise atv'nin en iddiaları yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinin baş rolündeki Burak Özçivit'e gitti.

Uzun yıllardır izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen bilginin kazandırdığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması bu yıl da izleyicinin tam desteğini aldı. En iyi yarışma programı ödülü, Kenan İmirzalıoğlu sunumundaki yarışmaya gitti.

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Belgeselin adresi ise A Haber ekranları oldu. Türkiye geneli izleyici beğenisini dikkate alan jüri üyeleri, yılın en iyi belgesel programı olarak haktan uysal sunumundaki toplumsal hafıza programını seçti.

Medya oscarlarında en iyi spor programı ödülü A Spor ekranlarındaki son sayfa ile Mustafa Göksu'ya giderken yılın en iyi ekonomi kuşağı ödülünü kucaklayan da A Para spikeri Şafak Tükle sunumundaki ekonomide sabah programı oldu.

Ekranların ve radyoların en kaliteli yapımlarının ödüllendirildiği medya Oscarları 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

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RTGD'den Turkuvaz Medya'ya ödül | Kuruluş Osman - Hercai - Kim Milyoner Olmak İster? A Haber - A Para ve A Spor...
RTGD'den Turkuvaz Medya'ya ödül | Kuruluş Osman - Hercai - Kim Milyoner Olmak İster? A Haber - A Para ve A Spor...
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