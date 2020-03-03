Ramo 8.Bölüm 3 tanıtım videosu yayınladı

Ramo’nun 8. Bölüm 3. tanıtımı videosu yayınlandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü nefes kesen tanıtımda Fatoş ve Sibel evlerine dönüyor. “Ölmez sağ kalırsam, seni almaya geleceğim!” diyerek Sibel’e söz veren Ramo’nun silahların hedefinden nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.