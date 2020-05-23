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Ramazan Bayramı'na 'şeker bayramı' demek günah mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı |Video

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Giriş: 23.05.2020 17:11
Güncelleme:23.05.2020 17:39
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili 'şeker bayramı' denilmesi günah mı? Bu sorunun yanıtını Nihat Hatipoğlu ATV erkanında yaptığı programda yanıt verdi. Hatipoğlu, 'şeker' bayramını denilmesini anlayışla karşılandığını fakat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) 'Ramazan Bayramı' dediğini hatırlattı. Hatipoğlu, bayram sabahı ise neler yapılması gerketiğini maddeler halinde açıkladı.
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