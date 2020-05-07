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Psikiyatrist Arif Verimli'den anne ve babalara A Haber canlı yayınında önemli uyarılar |Video
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem olan Psikiyatrist Arif Verimli yaşanan yeni tip koronavirüs salgınına yönelik A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Verimli, çocuklara virüsün nasıl anlatılması gerektiğini ifade ederken anne ve babaları sabırlı olmaları konusunda uyardı. Virüs kaygısının nasıl yenileceğine dairse önemli tavsiyelerde bulundu. İşte Arif Verimli'nin A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem olan Psikiyatrist Arif Verimli yaşanan yeni tip koronavirüs salgınına yönelik A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Verimli, çocuklara virüsün nasıl anlatılması gerektiğini ifade ederken anne ve babaları sabırlı olmaları konusunda uyardı.
Virüs kaygısının nasıl yenileceğine dairse önemli tavsiyelerde bulundu. İşte Arif Verimli'nin A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...
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