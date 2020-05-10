Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oyuncu Ayça İnci'nin sorusuna yanıt verdi |Video

ATV ekranında yayınlanan "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programında ünlü oyuncu Ayça İnci video soru gönderdi. Yeşilçam'ın emektar ismi Bilal İnci'nin de torunu olan Ayça İnci, Hatipoğlu'na "Sağlık sorunları olan ve ilaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mı?" diye sordu. İşte Hatipğolu'nun yanıtı...

ATV ekranında yayınlanan "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programında ünlü oyuncu Ayça İnci video soru gönderdi. Yeşilçam'ın emektar ismi Bilal İnci'nin de torunu olan Ayça İnci, Hatipoğlu'na "Sağlık sorunları olan ve ilaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mı?" diye sordu.

İşte Hatipoğlu'nun yanıtı...