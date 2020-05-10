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Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları! Nihat Hatipoğlu anlattı |Video

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10.05.2020
Yıllardır ATV ekranlarında yaptığı sahır ve iftar programlarıyla insanları bilgilendiren, sorularını İslami koşullar ışığında yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugünkü programında "Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları" başlıklı konuyu işledi. Hatipoğlu, Peygamberimizin yiyecekler konusundaki tavsiyelerini anlattı.
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
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