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Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti | EDHO'da Can Sürer karakterini canlandırmıştı
Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kumova, ATV ekranında yayılnan EDHO dizisindeki Can Sürer karakteriyle dizi sevelerin büyük beğenisini kazanmıştı.