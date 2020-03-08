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08.03.2020

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumunda son dakika gelişmesi |Video

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken sosyal medyada öldü iddiası ortaya atılmıştı. Muhterem Nur'dan iyi haber geldi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan, yoğun bakımda tedavisi süren Nur'un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi.

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Muhterem Nur'un dün öldüğü ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan ölüm iddiası hakkında açıklama yapan aile yakınları, haberlerin doğru olmadığını ve Nur'un durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

MUHTEREM NUR'UN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un dün bilinci kapandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kan değerleri değiştiği için solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un, hayatını kaybettiği iddia edildi.

"ÖLDÜ" İDDİALARI YALANLANDI

Ölüm haberinin kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan aileye yakın isimler Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müslüm Gürses'in eski dostu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan yaptığı açıklamada, Nur'un ayak parmaklarını hareket ettirdiğini ve gözlerini açtığını söyledi.

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