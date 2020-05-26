26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Müge Anlı canlı yayını ne zaman başlayacak? İşte o tarih... |Video

Müge Anlı canlı yayını ne zaman başlayacak? İşte o tarih... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2020 16:16
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ATV ekranında hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara verilmişti. "Müge Anlı bitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından kaldırıldı." iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu iddialarına yalan olduğu ortaya çıktı ve "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeniden ekrana döneceği o tarih...

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ATV ekranında hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara verilmişti. "Müge Anlı bitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından kaldırıldı." iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu iddialarına yalan olduğu ortaya çıktı ve "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeniden ekrana döneceği o tarih...

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 1 Haziran Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.

Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da atv'de

Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
'Şeker bayramı' demek günah mı?
'Şeker bayramı' demek günah mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster