Müge Anlı canlı yayını ne zaman başlayacak? İşte o tarih... |Video

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ATV ekranında hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara verilmişti. "Müge Anlı bitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından kaldırıldı." iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu iddialarına yalan olduğu ortaya çıktı ve "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeniden ekrana döneceği o tarih...

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ATV ekranında hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara verilmişti. "Müge Anlı bitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından kaldırıldı." iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu iddialarına yalan olduğu ortaya çıktı ve "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeniden ekrana döneceği o tarih...

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 1 Haziran Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.

Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da atv'de