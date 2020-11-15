15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!

Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2020 01:08
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de Süper Lig'le ilgili az bilinen bir gerçek yarışmacıya soru olarak yöneltildi. Fenerbahçe'nin küme düşmeden averajla kurtulduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular...
Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!
Milyoner'de Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan gerçek!
Ünlü şarkıcı canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi
Ünlü şarkıcı canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi
Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı
Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı
A Haber dünyanın her köşesinde
A Haber dünyanın her köşesinde
Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe’nin büyük tutkusu!
Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe’nin büyük tutkusu!
Evlat hasreti Esra Erol canlı yayınında sonra erdi
Evlat hasreti Esra Erol canlı yayınında sonra erdi
Arkın'dan Kuruluş Osman açıklaması
Arkın'dan Kuruluş Osman açıklaması
Turkuvaz Medya yeni evinde
Turkuvaz Medya yeni evinde
Şans Kapıyı Çalınca
Şans Kapıyı Çalınca
Müge Anlı'dan flaş Aleyna Çakır açıklaması
Müge Anlı'dan flaş Aleyna Çakır açıklaması
Halil Sezai'nin ifadesi şoke etti
Halil Sezai'nin ifadesi şoke etti
Serbest bırakılan Halil Sezai hakkında flaş gelişme!
Serbest bırakılan Halil Sezai hakkında flaş gelişme!
Daha Fazla Video Göster