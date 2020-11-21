Milyoner'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmacı Serdar Bey, kaza geçirdiğini ve uzun bir süre hafızasını kaybettiğini belirterek, yaşadığı travmatik süreci eşiyle beraber anlatınca Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o anlar...