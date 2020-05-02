Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe milyonluk hediye |Video

Yıldız futbol Mesut Özil'de eşi Amine Gülşe'ye milyonluk doğum günü sürprizi...

Mesut Özil, Amine Gülşe ile eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şunu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun hayatımın aşkı, aşkım seni seviyorum.Harika bir eş ve sevgi dolu bir anne olduğun için teşekkür ederim." sözleriyle aşkını haykırdı.

Ünlü futbolcu İngiltere'de oturdukları 82 milyon TL'lik evin tapusunu Amine Gülşe'nin üzerine yaptı.

Bununla kalmayan Özil, Amine Gülşe'ye 2 Milyon TL'lik zırhlı araç aldı.