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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe’nin offroad tutkusu

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Giriş: 03.10.2020 13:13
Güncelleme:03.10.2020 13:14
Maria ile Mustafa dizisiyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hilmi Cem İntepe, offroad tutkusuyla dikkat çekti. Çekimleri Kapadokya’da devam eden Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, setten arda kalan zamanlarda offroad yapmaya başladı. Kapadokya’nın eşsiz doğasında vadiler arasında offroad yapan başarılı oyuncu “Burada olmak bana çok şey kattı. Uzun zamandır yapmak istediğim birçok aktiviteyi gerçekleştirebildim. Kapadokya’nın eşsiz vadilerini arazi aracıyla keşfetmek bambaşka bir duygu” dedi.
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