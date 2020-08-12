Maria ile Mustafa'nın ilk tanıtımı yayınlandı! Maria ile Mustafa ilk fragmanı izle

Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent’in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk teaserıyla sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Tanıtım filmi seyircinin merakını daha da arttırırken dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.