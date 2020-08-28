Yakında Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan ve başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın yeni tanıtım filmi izleyicide heyecan yarattı.