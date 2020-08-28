28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı!

Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2020 16:05
Güncelleme:28.08.2020 16:11
Yakında Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan ve başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın yeni tanıtım filmi izleyicide heyecan yarattı.
Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı!
Maria ile Mustafa'nın 3. tanıtım filmi yayınlandı!
Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Fidan ailesi büyük ödülü kazandı
Fidan ailesi büyük ödülü kazandı
Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’
Sharon Stone'dan korona isyanı! ‘Bunu siz yaptınız!’
Ünlü şarkıcı gelin arabasının önüne atladı
Ünlü şarkıcı gelin arabasının önüne atladı
Maria ile Mustafa'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Maria ile Mustafa'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Dünyaca ünlü yıldız Aamir Khan Türkiye'ye geldi
Dünyaca ünlü yıldız Aamir Khan Türkiye'ye geldi
‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!
‘Şans Kapıyı Çalınca’ yarın akşam başlıyor!
AK Parti'den Netflix açıklaması
AK Parti'den Netflix açıklaması
Yeşilçam'ın kötü kalpli kadını
Yeşilçam'ın kötü kalpli kadını
Yıldız Tilbe'ye Ayasofya linci
Yıldız Tilbe'ye Ayasofya linci
HALK TV ve TELE1'e neden kapatma cezası verildi?
HALK TV ve TELE1'e neden kapatma cezası verildi?
Daha Fazla Video Göster