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Kuruluş Osman’ın 2. sezonu başlıyor! ‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’

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Giriş: 11.09.2020 09:59
Güncelleme:11.09.2020 10:00
Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı olay oldu. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman yeni oyuncularıyla yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanırken yeni fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmandaki ‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’ sözleri damga vurdu.
‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’
‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’
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