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Kuruluş Osman’ın 2. sezonu başlıyor! ‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’
Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı olay oldu. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman yeni oyuncularıyla yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanırken yeni fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmandaki ‘İz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir’ sözleri damga vurdu.